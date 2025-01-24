سعر Moonft (MTC)
سعر Moonft (MTC) المباشر لليوم هو USD 0.181488. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 60.49K. يتم تحديث سعر MTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Moonft الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.11K
- تغيير سعر Moonft خلال اليوم هو +0.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 330.00K
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خلال اليوم، كان سعر Moonft مقابل USD هو $ +0.00057455 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Moonft مقابل USD هو $ -0.1728240895 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Moonft مقابل USD هو $ -0.1575952136 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Moonft مقابل USD هو $ -0.7564195870762279 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00057455
|+0.32%
|30 يوم
|$ -0.1728240895
|-95.22%
|60 يوم
|$ -0.1575952136
|-86.83%
|90 يوم
|$ -0.7564195870762279
|-80.64%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Moonft: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.96%
+0.32%
-31.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"Built by an experienced team, Moonft is a fully functional aggregated NFT marketplace for buying, selling and trading NFTs. Designed to be easy to use, Moonft is highly optimized for efficient transactions, including fast loading times, advanced filters, and many new features and enhancements. Some of these include: ● Batch shelving - multiple NFTs can be shelved with just one transaction. ● Buy in bulk - buy large quantities of NFTs all at once. ● Batch Quotes - One-click quotes for all NFTs in a collection. ● Batch Cancellation - Cancel multiple open orders in a single transaction. ● On-chain chat - chat with buyers/sellers and communicate with NFT enthusiasts of the series in NFT groups."
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