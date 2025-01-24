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سعر Moonft (MTC) المباشر لليوم هو USD 0.181488 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 60.49K . يتم تحديث سعر MTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Moonft الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.11K - تغيير سعر Moonft خلال اليوم هو +0.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 330.00K

أداء سعر Moonft (MTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Moonft مقابل USD هو $ +0.00057455 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Moonft مقابل USD هو $ -0.1728240895 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Moonft مقابل USD هو $ -0.1575952136 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Moonft مقابل USD هو $ -0.7564195870762279 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00057455 +0.32% 30 يوم $ -0.1728240895 -95.22% 60 يوم $ -0.1575952136 -86.83% 90 يوم $ -0.7564195870762279 -80.64%

تحليل سعر Moonft (MTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Moonft: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.176473$ 0.176473 $ 0.176473 24 ساعة مرتفع $ 0.189957$ 0.189957 $ 0.189957 عالية طوال الوقت $ 15.93$ 15.93 $ 15.93 تغير السعر (1 ساعة) +0.96% تغير السعر (1يوم) +0.32% تغير السعر (7 أيام) -31.08%

معلومات سوق Moonft (MTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: