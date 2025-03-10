سعر MoonBag (MBAG)
سعر MoonBag (MBAG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 176.41K. يتم تحديث سعر MBAG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MoonBag الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.43
- تغيير سعر MoonBag خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 71.33B
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خلال اليوم، كان سعر MoonBag مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MoonBag مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MoonBag مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MoonBag مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-45.39%
|60 يوم
|$ 0
|-76.12%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MoonBag: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-18.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MoonBag is a community-focused cryptocurrency designed to engage its users through staking rewards and referral incentives. With a strong emphasis on transparency, MoonBag has locked its liquidity for 2 years, aiming to provide long-term stability and trust within the community. The project also includes plans for strategic listings on multiple exchanges, which could potentially broaden its reach. MoonBag places significant importance on fostering an active and supportive community, which drives its decision-making and project growth, making it distinct in its approach compared to many other tokens.
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