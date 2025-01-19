سعر Molten (MOLTEN)
سعر Molten (MOLTEN) المباشر لليوم هو USD 0.457592. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MOLTEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Molten الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 57.12K
- تغيير سعر Molten خلال اليوم هو -28.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Molten مقابل USD هو $ -0.1848117684588134 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Molten مقابل USD هو $ -0.0092666498 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Molten مقابل USD هو $ +0.2661612696 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Molten مقابل USD هو $ +0.11928077655322694 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.1848117684588134
|-28.76%
|30 يوم
|$ -0.0092666498
|-2.02%
|60 يوم
|$ +0.2661612696
|+58.17%
|90 يوم
|$ +0.11928077655322694
|+35.26%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Molten: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.15%
-28.76%
-35.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Molten is a secure, ultra low cost, OEV protected, layer 2 made for traders. By offering the best experience on chain, Molten is the best place to trade on top of any existing protocol, while protecting the protocols at the same time.
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