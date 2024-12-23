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سعر MileVerse (MVC) المباشر لليوم هو USD 0.00622378 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.73M . يتم تحديث سعر MVC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MileVerse الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.19M - تغيير سعر MileVerse خلال اليوم هو -0.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.69B

أداء سعر MileVerse (MVC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MileVerse مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MileVerse مقابل USD هو $ +0.0038011375 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MileVerse مقابل USD هو $ +0.0030367440 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MileVerse مقابل USD هو $ +0.0016441986539586385 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.35% 30 يوم $ +0.0038011375 +61.07% 60 يوم $ +0.0030367440 +48.79% 90 يوم $ +0.0016441986539586385 +35.90%

تحليل سعر MileVerse (MVC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MileVerse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00608282$ 0.00608282 $ 0.00608282 24 ساعة مرتفع $ 0.00681032$ 0.00681032 $ 0.00681032 عالية طوال الوقت $ 0.563195$ 0.563195 $ 0.563195 تغير السعر (1 ساعة) -0.75% تغير السعر (1يوم) -0.35% تغير السعر (7 أيام) -26.45%

معلومات سوق MileVerse (MVC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: