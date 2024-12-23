سعر MileVerse (MVC)
سعر MileVerse (MVC) المباشر لليوم هو USD 0.00622378. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.73M. يتم تحديث سعر MVC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MileVerse الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.19M
- تغيير سعر MileVerse خلال اليوم هو -0.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.69B
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خلال اليوم، كان سعر MileVerse مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MileVerse مقابل USD هو $ +0.0038011375 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MileVerse مقابل USD هو $ +0.0030367440 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MileVerse مقابل USD هو $ +0.0016441986539586385 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.35%
|30 يوم
|$ +0.0038011375
|+61.07%
|60 يوم
|$ +0.0030367440
|+48.79%
|90 يوم
|$ +0.0016441986539586385
|+35.90%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MileVerse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.75%
-0.35%
-26.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MileVerse is a mileage exchange/integration payment platform that applies Blockchain technology to build an integrated mileage ecosystem that benefits everyone from corporations and customers to affiliated stores. MileVerse is a compound word of Mileage and Verse, meaning to build a new ecosystem of mileage services. MileVerse is an integrated mileage payment platform that provides a service that customers can use at affiliated stores by exchanging mileage that has not been used and has expired for the company‘s own currency, MVP (MileVerse-Point).
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