سعر MetaDOS اليوم

السعر المباشر لمشروع MetaDOS (SECOND) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.33% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SECOND الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SECOND.

يحتل MetaDOS حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 32,220، مع عرض متداول قدره 6.51B SECOND. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SECOND بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01329108، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SECOND بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و+1.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق MetaDOS (SECOND)

القيمة السوقية $ 32.22K$ 32.22K $ 32.22K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 32.64K$ 32.64K $ 32.64K إمداد دورة التداول 6.51B 6.51B 6.51B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ MetaDOS هي $ 32.22K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SECOND يبلغ 6.51B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 32.64K.