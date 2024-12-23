سعر MAPS (MAPS)
سعر MAPS (MAPS) المباشر لليوم هو USD 0.016175. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.21M. يتم تحديث سعر MAPS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MAPS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 142.88K
- تغيير سعر MAPS خلال اليوم هو -2.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 75.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MAPS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MAPS.
خلال اليوم، كان سعر MAPS مقابل USD هو $ -0.00036648355845048 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MAPS مقابل USD هو $ -0.0028835981 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MAPS مقابل USD هو $ -0.0003039670 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MAPS مقابل USD هو $ +0.001478306722819811 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00036648355845048
|-2.21%
|30 يوم
|$ -0.0028835981
|-17.82%
|60 يوم
|$ -0.0003039670
|-1.87%
|90 يوم
|$ +0.001478306722819811
|+10.06%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MAPS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
-2.21%
-18.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Maps.me is the ultimate travel companion and your passport to the new financial system. MAPS token is the cornerstone of Maps.me, binding 100M+ users. It powers this vision and captures its value.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MAPS إلى AUD
A$0.02571825
|1 MAPS إلى GBP
￡0.01277825
|1 MAPS إلى EUR
€0.01536625
|1 MAPS إلى USD
$0.016175
|1 MAPS إلى MYR
RM0.0727875
|1 MAPS إلى TRY
₺0.56919825
|1 MAPS إلى JPY
¥2.53090225
|1 MAPS إلى RUB
₽1.66230475
|1 MAPS إلى INR
₹1.3739045
|1 MAPS إلى IDR
Rp260.88706025
|1 MAPS إلى PHP
₱0.951737
|1 MAPS إلى EGP
￡E.0.82282225
|1 MAPS إلى BRL
R$0.098344
|1 MAPS إلى CAD
C$0.02313025
|1 MAPS إلى BDT
৳1.92498675
|1 MAPS إلى NGN
₦25.0385765
|1 MAPS إلى UAH
₴0.67562975
|1 MAPS إلى VES
Bs0.824925
|1 MAPS إلى PKR
Rs4.48419525
|1 MAPS إلى KZT
₸8.45968675
|1 MAPS إلى THB
฿0.55302325
|1 MAPS إلى TWD
NT$0.52779025
|1 MAPS إلى CHF
Fr0.01439575
|1 MAPS إلى HKD
HK$0.12567975
|1 MAPS إلى MAD
.د.م0.1620735