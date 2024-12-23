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سعر MAPS (MAPS) المباشر لليوم هو USD 0.016175 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.21M . يتم تحديث سعر MAPS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MAPS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 142.88K - تغيير سعر MAPS خلال اليوم هو -2.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 75.00M

أداء سعر MAPS (MAPS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MAPS مقابل USD هو $ -0.00036648355845048 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MAPS مقابل USD هو $ -0.0028835981 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MAPS مقابل USD هو $ -0.0003039670 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MAPS مقابل USD هو $ +0.001478306722819811 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00036648355845048 -2.21% 30 يوم $ -0.0028835981 -17.82% 60 يوم $ -0.0003039670 -1.87% 90 يوم $ +0.001478306722819811 +10.06%

تحليل سعر MAPS (MAPS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MAPS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0160267$ 0.0160267 $ 0.0160267 24 ساعة مرتفع $ 0.01661876$ 0.01661876 $ 0.01661876 عالية طوال الوقت $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 تغير السعر (1 ساعة) +0.07% تغير السعر (1يوم) -2.21% تغير السعر (7 أيام) -18.41%

معلومات سوق MAPS (MAPS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: