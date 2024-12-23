سعر Lossless (LSS)
سعر Lossless (LSS) المباشر لليوم هو USD 0.059661. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.10M. يتم تحديث سعر LSS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lossless الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 64.55K
- تغيير سعر Lossless خلال اليوم هو -4.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 68.58M
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خلال اليوم، كان سعر Lossless مقابل USD هو $ -0.00309141061165063 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lossless مقابل USD هو $ +0.0044331285 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lossless مقابل USD هو $ +0.0040541976 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lossless مقابل USD هو $ -0.00648730189733717 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00309141061165063
|-4.92%
|30 يوم
|$ +0.0044331285
|+7.43%
|60 يوم
|$ +0.0040541976
|+6.80%
|90 يوم
|$ -0.00648730189733717
|-9.80%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lossless: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.23%
-4.92%
-20.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Lossless - hack mitigation tool for token creators. Lossless Protocol freezes fraudulent transaction based on a set of fraud identification parameters and returns stolen funds back to the owner’s account.
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