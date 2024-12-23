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سعر Lossless (LSS) المباشر لليوم هو USD 0.059661 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.10M . يتم تحديث سعر LSS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lossless الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 64.55K - تغيير سعر Lossless خلال اليوم هو -4.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 68.58M

أداء سعر Lossless (LSS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lossless مقابل USD هو $ -0.00309141061165063 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lossless مقابل USD هو $ +0.0044331285 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lossless مقابل USD هو $ +0.0040541976 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lossless مقابل USD هو $ -0.00648730189733717 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00309141061165063 -4.92% 30 يوم $ +0.0044331285 +7.43% 60 يوم $ +0.0040541976 +6.80% 90 يوم $ -0.00648730189733717 -9.80%

تحليل سعر Lossless (LSS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lossless: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.059655$ 0.059655 $ 0.059655 24 ساعة مرتفع $ 0.062906$ 0.062906 $ 0.062906 عالية طوال الوقت $ 2.61$ 2.61 $ 2.61 تغير السعر (1 ساعة) -0.23% تغير السعر (1يوم) -4.92% تغير السعر (7 أيام) -20.33%

معلومات سوق Lossless (LSS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: