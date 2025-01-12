سعر Longcat (LONG)
سعر Longcat (LONG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.13K. يتم تحديث سعر LONG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Longcat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 207.35
- تغيير سعر Longcat خلال اليوم هو +1.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.87M
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خلال اليوم، كان سعر Longcat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Longcat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Longcat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Longcat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.06%
|30 يوم
|$ 0
|-60.45%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Longcat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.07%
+1.06%
-23.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Inspired by Longcat, one of the internet’s most iconic and beloved memes, famous for its seemingly infinite length and global recognition, $LONG embraces the humor and creativity that made Longcat a cultural phenomenon. Known as one of the most popular and searched cat memes ever, Longcat is more than just a really long cat—it’s a symbol of how a simple idea can bring people together. $LONG transforms this legendary meme into a dynamic crypto project, uniting the meme community under one growing, shared vision.
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