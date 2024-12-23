سعر LETSTOP (STOP)
سعر LETSTOP (STOP) المباشر لليوم هو USD 0.095138. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.73M. يتم تحديث سعر STOP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LETSTOP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.03M
- تغيير سعر LETSTOP خلال اليوم هو -1.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 28.68M
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خلال اليوم، كان سعر LETSTOP مقابل USD هو $ -0.00182536447689063 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LETSTOP مقابل USD هو $ -0.0601271303 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LETSTOP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LETSTOP مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00182536447689063
|-1.88%
|30 يوم
|$ -0.0601271303
|-63.19%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LETSTOP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.46%
-1.88%
-46.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LETSTOP is pioneering road safety by being the first app to reward safe driving, transforming everyday habits into valuable rewards. With over 250,000 downloads, LETSTOP users have collectively logged more than 20 million safe kilometers across 180+ countries. The app offers unique incentives, allowing drivers to redeem rewards as vouchers or convert them into cryptocurrency. Built on the Solana blockchain, LETSTOP combines innovation and impact to create safer roads globally.
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