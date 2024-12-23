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سعر LETSTOP (STOP) المباشر لليوم هو USD 0.095138 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.73M . يتم تحديث سعر STOP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LETSTOP الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.03M - تغيير سعر LETSTOP خلال اليوم هو -1.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 28.68M

أداء سعر LETSTOP (STOP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LETSTOP مقابل USD هو $ -0.00182536447689063 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LETSTOP مقابل USD هو $ -0.0601271303 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LETSTOP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LETSTOP مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00182536447689063 -1.88% 30 يوم $ -0.0601271303 -63.19% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر LETSTOP (STOP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LETSTOP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.092455$ 0.092455 $ 0.092455 24 ساعة مرتفع $ 0.101961$ 0.101961 $ 0.101961 عالية طوال الوقت $ 0.39436$ 0.39436 $ 0.39436 تغير السعر (1 ساعة) -0.46% تغير السعر (1يوم) -1.88% تغير السعر (7 أيام) -46.54%

معلومات سوق LETSTOP (STOP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: