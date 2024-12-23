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سعر KingdomX (KT) المباشر لليوم هو USD 0.00110756 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 344.63K . يتم تحديث سعر KT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KingdomX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 174.20K - تغيير سعر KingdomX خلال اليوم هو -1.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 309.39M

أداء سعر KingdomX (KT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KingdomX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KingdomX مقابل USD هو $ -0.0001110820 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KingdomX مقابل USD هو $ -0.0001393997 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KingdomX مقابل USD هو $ -0.000172262991635886 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.48% 30 يوم $ -0.0001110820 -10.02% 60 يوم $ -0.0001393997 -12.58% 90 يوم $ -0.000172262991635886 -13.45%

تحليل سعر KingdomX (KT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KingdomX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00109135$ 0.00109135 $ 0.00109135 24 ساعة مرتفع $ 0.00112646$ 0.00112646 $ 0.00112646 عالية طوال الوقت $ 0.072587$ 0.072587 $ 0.072587 تغير السعر (1 ساعة) +0.42% تغير السعر (1يوم) -1.48% تغير السعر (7 أيام) +5.84%

معلومات سوق KingdomX (KT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: