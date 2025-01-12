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سعر Kattana (KTN) المباشر لليوم هو USD 0.02499866 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 62.03K . يتم تحديث سعر KTN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kattana الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.22K - تغيير سعر Kattana خلال اليوم هو -0.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.48M

أداء سعر Kattana (KTN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kattana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kattana مقابل USD هو $ -0.0047455231 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kattana مقابل USD هو $ -0.0057431796 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kattana مقابل USD هو $ -0.007748547156253795 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.30% 30 يوم $ -0.0047455231 -18.98% 60 يوم $ -0.0057431796 -22.97% 90 يوم $ -0.007748547156253795 -23.66%

تحليل سعر Kattana (KTN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kattana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02458433$ 0.02458433 $ 0.02458433 24 ساعة مرتفع $ 0.02547322$ 0.02547322 $ 0.02547322 عالية طوال الوقت $ 34.36$ 34.36 $ 34.36 تغير السعر (1 ساعة) +0.44% تغير السعر (1يوم) -0.30% تغير السعر (7 أيام) +10.61%

معلومات سوق Kattana (KTN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: