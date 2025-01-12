سعر Kattana (KTN)
سعر Kattana (KTN) المباشر لليوم هو USD 0.02499866. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 62.03K. يتم تحديث سعر KTN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kattana الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.22K
- تغيير سعر Kattana خلال اليوم هو -0.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.48M
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خلال اليوم، كان سعر Kattana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kattana مقابل USD هو $ -0.0047455231 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kattana مقابل USD هو $ -0.0057431796 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kattana مقابل USD هو $ -0.007748547156253795 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.30%
|30 يوم
|$ -0.0047455231
|-18.98%
|60 يوم
|$ -0.0057431796
|-22.97%
|90 يوم
|$ -0.007748547156253795
|-23.66%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kattana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.44%
-0.30%
+10.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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