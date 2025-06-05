سعر INFERNO (INF)
سعر INFERNO (INF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 397.44K. يتم تحديث سعر INF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق INFERNO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر INFERNO خلال اليوم هو -6.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.03T
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خلال اليوم، كان سعر INFERNO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر INFERNO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر INFERNO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر INFERNO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.80%
|30 يوم
|$ 0
|-37.99%
|60 يوم
|$ 0
|+3.09%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر INFERNO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.74%
-6.80%
-22.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Inferno is simple: Use $TITANX and mint $INFERNO. There are 8, twenty four hour mint cycles and 90% buy and burn. eight 24-hour sessions of token minting. Inferno starts the show every Friday at 2pm UTC until Saturday at 2pm UTC. After each 24-hours, claim your tokens Eight consecutive Saturdays for eight weeks. As soon as 50 billion TitanX comes in on day one, the LP pool gets made and thats when the Buy and Burns happen which is making this a truly deflationary token
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