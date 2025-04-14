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سعر iBTC Network (IBTC) المباشر لليوم هو USD 83,942 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.99M . يتم تحديث سعر IBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق iBTC Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر iBTC Network خلال اليوم هو -1.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 35.58

أداء سعر iBTC Network (IBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر iBTC Network مقابل USD هو $ -1,210.04600749071 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر iBTC Network مقابل USD هو $ +163.6281406000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر iBTC Network مقابل USD هو $ -11,505.9299400000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر iBTC Network مقابل USD هو $ -10,511.10589629624 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -1,210.04600749071 -1.42% 30 يوم $ +163.6281406000 +0.19% 60 يوم $ -11,505.9299400000 -13.70% 90 يوم $ -10,511.10589629624 -11.12%

تحليل سعر iBTC Network (IBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر iBTC Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 82,746$ 82,746 $ 82,746 24 ساعة مرتفع $ 85,152$ 85,152 $ 85,152 عالية طوال الوقت $ 656,686$ 656,686 $ 656,686 تغير السعر (1 ساعة) -0.17% تغير السعر (1يوم) -1.42% تغير السعر (7 أيام) +8.01%

معلومات سوق iBTC Network (IBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: