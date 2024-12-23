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سعر Hudi (HUDI) المباشر لليوم هو USD 0.04921071 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.14M . يتم تحديث سعر HUDI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hudi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.15 - تغيير سعر Hudi خلال اليوم هو -1.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 23.21M

أداء سعر Hudi (HUDI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hudi مقابل USD هو $ -0.00088294642989438 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hudi مقابل USD هو $ +0.0027580240 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hudi مقابل USD هو $ -0.0089166214 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hudi مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00088294642989438 -1.76% 30 يوم $ +0.0027580240 +5.60% 60 يوم $ -0.0089166214 -18.11% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hudi (HUDI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hudi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04865774$ 0.04865774 $ 0.04865774 24 ساعة مرتفع $ 0.05066$ 0.05066 $ 0.05066 عالية طوال الوقت $ 4.76$ 4.76 $ 4.76 تغير السعر (1 ساعة) +0.40% تغير السعر (1يوم) -1.76% تغير السعر (7 أيام) -9.84%

معلومات سوق Hudi (HUDI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: