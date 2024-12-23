سعر Hudi (HUDI)
سعر Hudi (HUDI) المباشر لليوم هو USD 0.04921071. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.14M. يتم تحديث سعر HUDI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hudi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.15
- تغيير سعر Hudi خلال اليوم هو -1.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 23.21M
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خلال اليوم، كان سعر Hudi مقابل USD هو $ -0.00088294642989438 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hudi مقابل USD هو $ +0.0027580240 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hudi مقابل USD هو $ -0.0089166214 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hudi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00088294642989438
|-1.76%
|30 يوم
|$ +0.0027580240
|+5.60%
|60 يوم
|$ -0.0089166214
|-18.11%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hudi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.40%
-1.76%
-9.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HUDI is the #1 DeFi data monetization ecosystem that empowers people and organizations to collect, enrich and trade their data for a profit. For each transaction, HUDI redistributes up to 70% of the total value and 50% goes to data owners.
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