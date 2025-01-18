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سعر Hermez Network (HEZ) المباشر لليوم هو USD 3.85 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HEZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hermez Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.93K - تغيير سعر Hermez Network خلال اليوم هو +0.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Hermez Network (HEZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hermez Network مقابل USD هو $ +0.01265512 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hermez Network مقابل USD هو $ -0.1667912400 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hermez Network مقابل USD هو $ -0.1655515400 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hermez Network مقابل USD هو $ +0.0028052277797056 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01265512 +0.33% 30 يوم $ -0.1667912400 -4.33% 60 يوم $ -0.1655515400 -4.30% 90 يوم $ +0.0028052277797056 +0.07%

تحليل سعر Hermez Network (HEZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hermez Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3.79$ 3.79 $ 3.79 24 ساعة مرتفع $ 3.89$ 3.89 $ 3.89 عالية طوال الوقت $ 10.3$ 10.3 $ 10.3 تغير السعر (1 ساعة) -0.38% تغير السعر (1يوم) +0.33% تغير السعر (7 أيام) -0.52%

معلومات سوق Hermez Network (HEZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: