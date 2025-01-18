سعر Hermez Network (HEZ)
سعر Hermez Network (HEZ) المباشر لليوم هو USD 3.85. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HEZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hermez Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.93K
- تغيير سعر Hermez Network خلال اليوم هو +0.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Hermez Network مقابل USD هو $ +0.01265512 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hermez Network مقابل USD هو $ -0.1667912400 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hermez Network مقابل USD هو $ -0.1655515400 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hermez Network مقابل USD هو $ +0.0028052277797056 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01265512
|+0.33%
|30 يوم
|$ -0.1667912400
|-4.33%
|60 يوم
|$ -0.1655515400
|-4.30%
|90 يوم
|$ +0.0028052277797056
|+0.07%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hermez Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.38%
+0.33%
-0.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hermez is a decentralized zk-rollup focused on scaling payments and token transfers on top of Ethereum.
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