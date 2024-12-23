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سعر Grin (GRIN) المباشر لليوم هو USD 0.02953338 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.52M . يتم تحديث سعر GRIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Grin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.88K - تغيير سعر Grin خلال اليوم هو -4.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 186.76M

أداء سعر Grin (GRIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Grin مقابل USD هو $ -0.0015418154855342 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Grin مقابل USD هو $ -0.0046172072 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Grin مقابل USD هو $ +0.0001507619 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Grin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0015418154855342 -4.96% 30 يوم $ -0.0046172072 -15.63% 60 يوم $ +0.0001507619 +0.51% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Grin (GRIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Grin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02905371$ 0.02905371 $ 0.02905371 24 ساعة مرتفع $ 0.0311385$ 0.0311385 $ 0.0311385 عالية طوال الوقت $ 25.09$ 25.09 $ 25.09 تغير السعر (1 ساعة) +0.64% تغير السعر (1يوم) -4.96% تغير السعر (7 أيام) -20.03%

معلومات سوق Grin (GRIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: