سعر GOON (GOON)
سعر GOON (GOON) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 666.71K. يتم تحديث سعر GOON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GOON الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.87K
- تغيير سعر GOON خلال اليوم هو +0.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر GOON مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GOON مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GOON مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GOON مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.94%
|30 يوم
|$ 0
|-58.62%
|60 يوم
|$ 0
|-57.53%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GOON: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.80%
+0.94%
-38.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PolyGOONs aims to be the social layer of the Polygon AggLayer community, serving as an evangelist for all things Polygon. $GOON was the first token to reach a critical mass and graduate on the newly launched wen.markets on June 6, 2024. It quickly gained attention due to its distinctive mascot, the GOON, a playful take on the word 'Polygon.'
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