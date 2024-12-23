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سعر Fulcrom (FUL) المباشر لليوم هو USD 0.00973259 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.40M . يتم تحديث سعر FUL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fulcrom الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 121.21K - تغيير سعر Fulcrom خلال اليوم هو +3.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.99B

أداء سعر Fulcrom (FUL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fulcrom مقابل USD هو $ +0.00030009 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fulcrom مقابل USD هو $ +0.0062469271 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fulcrom مقابل USD هو $ +0.0171216891 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fulcrom مقابل USD هو $ +0.004377144392953809 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00030009 +3.18% 30 يوم $ +0.0062469271 +64.19% 60 يوم $ +0.0171216891 +175.92% 90 يوم $ +0.004377144392953809 +81.73%

تحليل سعر Fulcrom (FUL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fulcrom: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00912278$ 0.00912278 $ 0.00912278 24 ساعة مرتفع $ 0.01006053$ 0.01006053 $ 0.01006053 عالية طوال الوقت $ 0.04004179$ 0.04004179 $ 0.04004179 تغير السعر (1 ساعة) +0.23% تغير السعر (1يوم) +3.18% تغير السعر (7 أيام) -23.68%

معلومات سوق Fulcrom (FUL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: