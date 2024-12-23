سعر Forj (BONDLY)
سعر Forj (BONDLY) المباشر لليوم هو USD 0.00173903. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.71M. يتم تحديث سعر BONDLY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Forj الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 655.98K
- تغيير سعر Forj خلال اليوم هو -0.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 983.62M
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خلال اليوم، كان سعر Forj مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Forj مقابل USD هو $ -0.0002495135 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Forj مقابل USD هو $ -0.0002575209 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Forj مقابل USD هو $ -0.000663932668269931 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.86%
|30 يوم
|$ -0.0002495135
|-14.34%
|60 يوم
|$ -0.0002575209
|-14.80%
|90 يوم
|$ -0.000663932668269931
|-27.62%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Forj: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.11%
-0.86%
-19.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
About Forj A subsidiary of Animoca Brands, Forj delivers leading Web3 products and technologies that create unique fan experiences for creators. A truly end-to-end solution, Forj is the next frontier of fan engagement through its use of NFTs, metaverse protocols, and blockchain tech to bring fans closer to their favorite creator brands in Music, Entertainment, Gaming and beyond. With major partnerships including influencer Logan Paul, Grammy-nominated musician Lewis Capaldi, and leading creator platform Spring, Forj has an enviable track-record of success in the sector. Forj-owned brands include metaverse infrastructure project Metaprints and leading GameFi project PolkaPets. For more information visit www.forj.network
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