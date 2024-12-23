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سعر Forj (BONDLY) المباشر لليوم هو USD 0.00173903 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.71M . يتم تحديث سعر BONDLY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Forj الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 655.98K - تغيير سعر Forj خلال اليوم هو -0.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 983.62M

أداء سعر Forj (BONDLY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Forj مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Forj مقابل USD هو $ -0.0002495135 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Forj مقابل USD هو $ -0.0002575209 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Forj مقابل USD هو $ -0.000663932668269931 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.86% 30 يوم $ -0.0002495135 -14.34% 60 يوم $ -0.0002575209 -14.80% 90 يوم $ -0.000663932668269931 -27.62%

تحليل سعر Forj (BONDLY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Forj: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00172332$ 0.00172332 $ 0.00172332 24 ساعة مرتفع $ 0.00180595$ 0.00180595 $ 0.00180595 عالية طوال الوقت $ 0.875432$ 0.875432 $ 0.875432 تغير السعر (1 ساعة) -0.11% تغير السعر (1يوم) -0.86% تغير السعر (7 أيام) -19.40%

معلومات سوق Forj (BONDLY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: