معلومات سعر Flaze Coin (FLAZE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00282999 $ 0.00282999 $ 0.00282999 24 ساعة منخفض $ 0.00297912 $ 0.00297912 $ 0.00297912 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00282999$ 0.00282999 $ 0.00282999 24 ساعة مرتفع $ 0.00297912$ 0.00297912 $ 0.00297912 عالية طوال الوقت $ 0.01720448$ 0.01720448 $ 0.01720448 أدنى سعر $ 0.00211363$ 0.00211363 $ 0.00211363 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -3.06% تغير السعر (7 أيام) -0.84% تغير السعر (7 أيام) -0.84%

سعر Flaze Coin (FLAZE) في الوقت الحقيقي هو $0.00287996. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FLAZE بين أدنى سعر $ 0.00282999 وأعلى سعر $ 0.00297912، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFLAZE على الإطلاق هو $ 0.01720448، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00211363.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FLAZE -- على مدار الساعة الماضية، -3.06% على مدار 24 ساعة، و -0.84% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Flaze Coin (FLAZE)

القيمة السوقية $ 55.48K$ 55.48K $ 55.48K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 55.48K$ 55.48K $ 55.48K إمداد دورة التداول 19.27M 19.27M 19.27M إجمالي العرض 19,265,572.042045552 19,265,572.042045552 19,265,572.042045552

القيمة السوقية الحالية لـ Flaze Coin هي $ 55.48K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FLAZE يبلغ 19.27M، مع إجمالي عرض 19265572.042045552. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 55.48K.