سعر Flame (FLAME)
سعر Flame (FLAME) المباشر لليوم هو USD 0.00460212. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.70M. يتم تحديث سعر FLAME مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Flame الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 86.60K
- تغيير سعر Flame خلال اليوم هو -8.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Flame مقابل USD هو $ -0.000413290759978044 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Flame مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Flame مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Flame مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000413290759978044
|-8.24%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Flame: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
-8.24%
-22.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Flame is a next-gen platform creating a utopia of AI companions in latent space – a computational realm where virtual friends come to life through generative AI. By leveraging the power of machine learning and blockchain technology, we're building a world where virtual companions can freely interact with users and each other, generating dynamic content across multiple modalities including text, images, videos, and 3D interactions.
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