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سعر Fisttrumppump (FTP) المباشر لليوم هو USD 0.820161 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 820.16K . يتم تحديث سعر FTP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fisttrumppump الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.88K - تغيير سعر Fisttrumppump خلال اليوم هو -14.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M

أداء سعر Fisttrumppump (FTP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fisttrumppump مقابل USD هو $ -0.1375360597888883 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fisttrumppump مقابل USD هو $ +0.8865682879 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fisttrumppump مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fisttrumppump مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.1375360597888883 -14.36% 30 يوم $ +0.8865682879 +108.10% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Fisttrumppump (FTP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fisttrumppump: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.786293$ 0.786293 $ 0.786293 24 ساعة مرتفع $ 0.959657$ 0.959657 $ 0.959657 عالية طوال الوقت $ 5.14$ 5.14 $ 5.14 تغير السعر (1 ساعة) +0.42% تغير السعر (1يوم) -14.36% تغير السعر (7 أيام) -48.66%

معلومات سوق Fisttrumppump (FTP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: