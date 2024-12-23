سعر Fcode AI (FCOD)
سعر Fcode AI (FCOD) المباشر لليوم هو USD 0.00330378. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 991.14K. يتم تحديث سعر FCOD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fcode AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.25K
- تغيير سعر Fcode AI خلال اليوم هو -5.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 300.00M
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خلال اليوم، كان سعر Fcode AI مقابل USD هو $ -0.000192753212055584 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fcode AI مقابل USD هو $ -0.0019512501 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fcode AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fcode AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000192753212055584
|-5.51%
|30 يوم
|$ -0.0019512501
|-59.06%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fcode AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.10%
-5.51%
-21.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fcode is an advanced, AI-powered platform that combines social media, market analysis, and trading insights for cryptocurrency, finance, and business news. It integrates human expertise with AI to help traders and analysts navigate the fast-changing financial world, fostering community-driven research and strategies. As a community-driven platform, Fcode combines human intelligence with AI-driven insights to create a decentralized platform for collaborative market analysis, social interaction, and trading strategies.
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