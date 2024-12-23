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سعر Fcode AI (FCOD) المباشر لليوم هو USD 0.00330378 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 991.14K . يتم تحديث سعر FCOD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fcode AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.25K - تغيير سعر Fcode AI خلال اليوم هو -5.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 300.00M

أداء سعر Fcode AI (FCOD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fcode AI مقابل USD هو $ -0.000192753212055584 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fcode AI مقابل USD هو $ -0.0019512501 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fcode AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fcode AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000192753212055584 -5.51% 30 يوم $ -0.0019512501 -59.06% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Fcode AI (FCOD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fcode AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0032077$ 0.0032077 $ 0.0032077 24 ساعة مرتفع $ 0.0035625$ 0.0035625 $ 0.0035625 عالية طوال الوقت $ 0.0101878$ 0.0101878 $ 0.0101878 تغير السعر (1 ساعة) +2.10% تغير السعر (1يوم) -5.51% تغير السعر (7 أيام) -21.56%

معلومات سوق Fcode AI (FCOD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: