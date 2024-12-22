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سعر FATCAT ($FATCAT) المباشر لليوم هو USD 0.00221756 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.05M . يتم تحديث سعر $FATCAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FATCAT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.08K - تغيير سعر FATCAT خلال اليوم هو -11.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 910.78M

أداء سعر FATCAT ($FATCAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FATCAT مقابل USD هو $ -0.000275774057067321 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FATCAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FATCAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FATCAT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000275774057067321 -11.06% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر FATCAT ($FATCAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FATCAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00218483$ 0.00218483 $ 0.00218483 24 ساعة مرتفع $ 0.00254498$ 0.00254498 $ 0.00254498 عالية طوال الوقت $ 0.00370827$ 0.00370827 $ 0.00370827 تغير السعر (1 ساعة) -2.92% تغير السعر (1يوم) -11.06% تغير السعر (7 أيام) +0.46%

معلومات سوق FATCAT ($FATCAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: