سعر FATCAT ($FATCAT)
سعر FATCAT ($FATCAT) المباشر لليوم هو USD 0.00221756. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.05M. يتم تحديث سعر $FATCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FATCAT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.08K
- تغيير سعر FATCAT خلال اليوم هو -11.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 910.78M
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خلال اليوم، كان سعر FATCAT مقابل USD هو $ -0.000275774057067321 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FATCAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FATCAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FATCAT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000275774057067321
|-11.06%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FATCAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.92%
-11.06%
+0.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fatcat is a political term originally describing a rich political donor, also called an angel or big-money man. This is inspired by A great man who change the narrative of cryptocurrency. A Fat Cat is a man of large means and slight political experience who, having reached middle age, and success in business, and finding no further thrill, sense or satisfaction in the mere piling up of more millions, develops a yearning for some sort of public honor, and is willing to pay for it. There are such men in all the States, and they are as welcome to the organization [i.e., the party] as the flowers in May. They relieve the pressure all along the line, lighten the load, make life brighter and better for the busy machine workers. The [political] machine has what the Fat Cat wants [i.e., public honor], and the Fat Cat has what the machine must have, to wit, money
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