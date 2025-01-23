احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر $FARTBOY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر $FARTBOY.

سعر Fartboy ($FARTBOY) المباشر لليوم هو USD 0.01261847 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.12M . يتم تحديث سعر $FARTBOY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fartboy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.13M - تغيير سعر Fartboy خلال اليوم هو -1.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.44M

أداء سعر Fartboy ($FARTBOY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fartboy مقابل USD هو $ -0.00016878251565136 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fartboy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fartboy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fartboy مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00016878251565136 -1.31% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Fartboy ($FARTBOY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fartboy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01167793$ 0.01167793 $ 0.01167793 24 ساعة مرتفع $ 0.01601134$ 0.01601134 $ 0.01601134 عالية طوال الوقت $ 0.01601134$ 0.01601134 $ 0.01601134 تغير السعر (1 ساعة) +6.57% تغير السعر (1يوم) -1.31% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Fartboy ($FARTBOY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: