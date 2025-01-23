سعر Fartboy ($FARTBOY)
سعر Fartboy ($FARTBOY) المباشر لليوم هو USD 0.01261847. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.12M. يتم تحديث سعر $FARTBOY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fartboy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.13M
- تغيير سعر Fartboy خلال اليوم هو -1.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.44M
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خلال اليوم، كان سعر Fartboy مقابل USD هو $ -0.00016878251565136 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fartboy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fartboy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fartboy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00016878251565136
|-1.31%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fartboy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+6.57%
-1.31%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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|1 $FARTBOY إلى AUD
A$0.0200633673
|1 $FARTBOY إلى GBP
￡0.0102209607
|1 $FARTBOY إلى EUR
€0.0121137312
|1 $FARTBOY إلى USD
$0.01261847
|1 $FARTBOY إلى MYR
RM0.0560260068
|1 $FARTBOY إلى TRY
₺0.4498484555
|1 $FARTBOY إلى JPY
¥1.9744120009
|1 $FARTBOY إلى RUB
₽1.2522569628
|1 $FARTBOY إلى INR
₹1.0904881774
|1 $FARTBOY إلى IDR
Rp203.5236811841
|1 $FARTBOY إلى PHP
₱0.7393161573
|1 $FARTBOY إلى EGP
￡E.0.6348352257
|1 $FARTBOY إلى BRL
R$0.0749537118
|1 $FARTBOY إلى CAD
C$0.0180444121
|1 $FARTBOY إلى BDT
৳1.5389486012
|1 $FARTBOY إلى NGN
₦19.6549074261
|1 $FARTBOY إلى UAH
₴0.52997574
|1 $FARTBOY إلى VES
Bs0.69401585
|1 $FARTBOY إلى PKR
Rs3.5177770666
|1 $FARTBOY إلى KZT
₸6.575484717
|1 $FARTBOY إلى THB
฿0.4281446871
|1 $FARTBOY إلى TWD
NT$0.4130025231
|1 $FARTBOY إلى CHF
Fr0.011356623
|1 $FARTBOY إلى HKD
HK$0.0981716966
|1 $FARTBOY إلى MAD
.د.م0.1259323306