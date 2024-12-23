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سعر EURA (EURA) المباشر لليوم هو USD 1.038 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.95M . يتم تحديث سعر EURA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق EURA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 252.62K - تغيير سعر EURA خلال اليوم هو -0.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 19.23M

أداء سعر EURA (EURA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EURA مقابل USD هو $ -0.002805744864603 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر EURA مقابل USD هو $ -0.0064903026 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر EURA مقابل USD هو $ -0.0377769720 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر EURA مقابل USD هو $ -0.0791182239662938 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.002805744864603 -0.26% 30 يوم $ -0.0064903026 -0.62% 60 يوم $ -0.0377769720 -3.63% 90 يوم $ -0.0791182239662938 -7.08%

تحليل سعر EURA (EURA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر EURA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.034$ 1.034 $ 1.034 24 ساعة مرتفع $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 عالية طوال الوقت $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 تغير السعر (1 ساعة) -0.17% تغير السعر (1يوم) -0.26% تغير السعر (7 أيام) -1.26%

معلومات سوق EURA (EURA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: