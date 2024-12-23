سعر EURA (EURA)
سعر EURA (EURA) المباشر لليوم هو USD 1.038. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.95M. يتم تحديث سعر EURA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EURA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 252.62K
- تغيير سعر EURA خلال اليوم هو -0.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 19.23M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر EURA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر EURA.
خلال اليوم، كان سعر EURA مقابل USD هو $ -0.002805744864603 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EURA مقابل USD هو $ -0.0064903026 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EURA مقابل USD هو $ -0.0377769720 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EURA مقابل USD هو $ -0.0791182239662938 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.002805744864603
|-0.26%
|30 يوم
|$ -0.0064903026
|-0.62%
|60 يوم
|$ -0.0377769720
|-3.63%
|90 يوم
|$ -0.0791182239662938
|-7.08%
اكتشف أحدث تحليلات سعر EURA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.17%
-0.26%
-1.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
agEUR is a stablecoin of the Angle Protocol which value is pegged to the Euro. This stablecoin is backed by derivatives and by the insurance fund of the Angle Protocol. It is fully convertible against collateral held in the protocol. To know the value of 1 Euro, the protocol looks at oracle feeds from Uniswap V3 and Chainlink.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 EURA إلى AUD
A$1.65042
|1 EURA إلى GBP
￡0.82002
|1 EURA إلى EUR
€0.9861
|1 EURA إلى USD
$1.038
|1 EURA إلى MYR
RM4.671
|1 EURA إلى TRY
₺36.51684
|1 EURA إلى JPY
¥162.43662
|1 EURA إلى RUB
₽106.61298
|1 EURA إلى INR
₹88.16772
|1 EURA إلى IDR
Rp16,741.93314
|1 EURA إلى PHP
₱61.07592
|1 EURA إلى EGP
￡E.52.77192
|1 EURA إلى BRL
R$6.31104
|1 EURA إلى CAD
C$1.48434
|1 EURA إلى BDT
৳123.53238
|1 EURA إلى NGN
₦1,606.80324
|1 EURA إلى UAH
₴43.35726
|1 EURA إلى VES
Bs52.938
|1 EURA إلى PKR
Rs287.76474
|1 EURA إلى KZT
₸542.88438
|1 EURA إلى THB
฿35.46846
|1 EURA إلى TWD
NT$33.86994
|1 EURA إلى CHF
Fr0.92382
|1 EURA إلى HKD
HK$8.06526
|1 EURA إلى MAD
.د.م10.40076