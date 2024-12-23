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سعر Ethos (ETHOS) المباشر لليوم هو USD 0.00228759 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.48M . يتم تحديث سعر ETHOS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ethos الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 240.76 - تغيير سعر Ethos خلال اليوم هو +4.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.52B

أداء سعر Ethos (ETHOS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ethos مقابل USD هو $ +0.00010086 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ethos مقابل USD هو $ -0.0008112610 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ethos مقابل USD هو $ -0.0003343848 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ethos مقابل USD هو $ -0.002738904511637614 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00010086 +4.61% 30 يوم $ -0.0008112610 -35.46% 60 يوم $ -0.0003343848 -14.61% 90 يوم $ -0.002738904511637614 -54.48%

تحليل سعر Ethos (ETHOS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ethos: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00218673$ 0.00218673 $ 0.00218673 24 ساعة مرتفع $ 0.00231121$ 0.00231121 $ 0.00231121 عالية طوال الوقت $ 0.02191514$ 0.02191514 $ 0.02191514 تغير السعر (1 ساعة) +1.41% تغير السعر (1يوم) +4.61% تغير السعر (7 أيام) -6.85%

معلومات سوق Ethos (ETHOS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: