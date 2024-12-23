سعر Ethos (ETHOS)
سعر Ethos (ETHOS) المباشر لليوم هو USD 0.00228759. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.48M. يتم تحديث سعر ETHOS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ethos الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 240.76
- تغيير سعر Ethos خلال اليوم هو +4.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.52B
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خلال اليوم، كان سعر Ethos مقابل USD هو $ +0.00010086 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ethos مقابل USD هو $ -0.0008112610 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ethos مقابل USD هو $ -0.0003343848 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ethos مقابل USD هو $ -0.002738904511637614 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00010086
|+4.61%
|30 يوم
|$ -0.0008112610
|-35.46%
|60 يوم
|$ -0.0003343848
|-14.61%
|90 يوم
|$ -0.002738904511637614
|-54.48%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ethos: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.41%
+4.61%
-6.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ethos is an on-chain, self-custody wallet and trading app, providing users with a secure and convenient platform for cross-chain swapping, best-price execution, and soon, gasless transactions. Ethos ensures that users retain sole custody of their assets while enjoying a trading experience that rivals centralized exchanges. Your keys, your crypto. The Ethos founders have been involved with crypto since 2016, and deeply believe that crypto needs to return to its self-custody roots in order to stay safe and fair for everyone.
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