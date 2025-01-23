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سعر Drift Staked SOL (DSOL)

USD

مخطط سعر Drift Staked SOL (DSOL) المباشر

$268.04
$268.04$268.04
-3.10%(1D)

سعر Drift Staked SOL (DSOL) لليوم

سعر Drift Staked SOL (DSOL) المباشر لليوم هو USD 268.04. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DSOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Drift Staked SOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 186.44K
- تغيير سعر Drift Staked SOL خلال اليوم هو -3.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Drift Staked SOL (DSOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Drift Staked SOL مقابل USD هو $ -8.705427276945 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Drift Staked SOL مقابل USD هو $ +77.5080278360 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Drift Staked SOL مقابل USD هو $ +7.1878142480 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Drift Staked SOL مقابل USD هو $ +86.1040268843501 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -8.705427276945-3.14%
30 يوم$ +77.5080278360+28.92%
60 يوم$ +7.1878142480+2.68%
90 يوم$ +86.1040268843501+47.33%

تحليل سعر Drift Staked SOL (DSOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Drift Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 262.33
$ 262.33$ 262.33

$ 292.1
$ 292.1$ 292.1

$ 311.34
$ 311.34$ 311.34

-1.24%

-3.14%

+20.07%

معلومات سوق Drift Staked SOL (DSOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 186.44K
$ 186.44K$ 186.44K

0.00
0.00 0.00

ما هو Drift Staked SOL ( DSOL )

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المصدر Drift Staked SOL (DSOL)

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