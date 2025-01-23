سعر Drift Staked SOL (DSOL)
سعر Drift Staked SOL (DSOL) المباشر لليوم هو USD 268.04. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DSOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Drift Staked SOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 186.44K
- تغيير سعر Drift Staked SOL خلال اليوم هو -3.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Drift Staked SOL مقابل USD هو $ -8.705427276945 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Drift Staked SOL مقابل USD هو $ +77.5080278360 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Drift Staked SOL مقابل USD هو $ +7.1878142480 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Drift Staked SOL مقابل USD هو $ +86.1040268843501 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -8.705427276945
|-3.14%
|30 يوم
|$ +77.5080278360
|+28.92%
|60 يوم
|$ +7.1878142480
|+2.68%
|90 يوم
|$ +86.1040268843501
|+47.33%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Drift Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.24%
-3.14%
+20.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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