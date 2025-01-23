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سعر Drift Staked SOL (DSOL) المباشر لليوم هو USD 268.04 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DSOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Drift Staked SOL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 186.44K - تغيير سعر Drift Staked SOL خلال اليوم هو -3.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Drift Staked SOL (DSOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Drift Staked SOL مقابل USD هو $ -8.705427276945 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Drift Staked SOL مقابل USD هو $ +77.5080278360 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Drift Staked SOL مقابل USD هو $ +7.1878142480 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Drift Staked SOL مقابل USD هو $ +86.1040268843501 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -8.705427276945 -3.14% 30 يوم $ +77.5080278360 +28.92% 60 يوم $ +7.1878142480 +2.68% 90 يوم $ +86.1040268843501 +47.33%

تحليل سعر Drift Staked SOL (DSOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Drift Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 262.33$ 262.33 $ 262.33 24 ساعة مرتفع $ 292.1$ 292.1 $ 292.1 عالية طوال الوقت $ 311.34$ 311.34 $ 311.34 تغير السعر (1 ساعة) -1.24% تغير السعر (1يوم) -3.14% تغير السعر (7 أيام) +20.07%

معلومات سوق Drift Staked SOL (DSOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: