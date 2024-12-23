احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DREAM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DREAM.

سعر DREAM (DREAM) المباشر لليوم هو USD 0.00252991 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.52M . يتم تحديث سعر DREAM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DREAM الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 132.68K - تغيير سعر DREAM خلال اليوم هو +3.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 996.90M

أداء سعر DREAM (DREAM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DREAM مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DREAM مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DREAM مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DREAM مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.61% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DREAM (DREAM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DREAM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00242855$ 0.00242855 $ 0.00242855 24 ساعة مرتفع $ 0.00282148$ 0.00282148 $ 0.00282148 عالية طوال الوقت $ 0.01634701$ 0.01634701 $ 0.01634701 تغير السعر (1 ساعة) -0.73% تغير السعر (1يوم) +3.61% تغير السعر (7 أيام) -47.74%

معلومات سوق DREAM (DREAM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: