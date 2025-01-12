سعر Donkey (DONK)
سعر Donkey (DONK) المباشر لليوم هو USD 0.00345113. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 34.52K. يتم تحديث سعر DONK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Donkey الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 419.87
- تغيير سعر Donkey خلال اليوم هو +10.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M
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خلال اليوم، كان سعر Donkey مقابل USD هو $ +0.00031787 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Donkey مقابل USD هو $ +0.0009929118 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Donkey مقابل USD هو $ +0.0042697967 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Donkey مقابل USD هو $ +0.0020095040525308283 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00031787
|+10.15%
|30 يوم
|$ +0.0009929118
|+28.77%
|60 يوم
|$ +0.0042697967
|+123.72%
|90 يوم
|$ +0.0020095040525308283
|+139.39%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Donkey: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.17%
+10.15%
+61.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Donkey is a decentralized token with a purpose! Donkey is an experiment in decentralized community building.
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