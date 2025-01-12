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سعر Donkey (DONK) المباشر لليوم هو USD 0.00345113 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 34.52K . يتم تحديث سعر DONK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Donkey الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 419.87 - تغيير سعر Donkey خلال اليوم هو +10.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M

أداء سعر Donkey (DONK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Donkey مقابل USD هو $ +0.00031787 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Donkey مقابل USD هو $ +0.0009929118 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Donkey مقابل USD هو $ +0.0042697967 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Donkey مقابل USD هو $ +0.0020095040525308283 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00031787 +10.15% 30 يوم $ +0.0009929118 +28.77% 60 يوم $ +0.0042697967 +123.72% 90 يوم $ +0.0020095040525308283 +139.39%

تحليل سعر Donkey (DONK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Donkey: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00275826$ 0.00275826 $ 0.00275826 24 ساعة مرتفع $ 0.00352582$ 0.00352582 $ 0.00352582 عالية طوال الوقت $ 1.016$ 1.016 $ 1.016 تغير السعر (1 ساعة) +0.17% تغير السعر (1يوم) +10.15% تغير السعر (7 أيام) +61.55%

معلومات سوق Donkey (DONK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: