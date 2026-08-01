سعر Dominion اليوم

السعر المباشر لمشروع Dominion (DOM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DOM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DOM.

يحتل Dominion حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 21,938، مع عرض متداول قدره 100.00B DOM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DOM بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DOM بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-1.69% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Dominion (DOM)

القيمة السوقية $ 21.94K$ 21.94K $ 21.94K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.94K$ 21.94K $ 21.94K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Dominion هي $ 21.94K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DOM يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.94K.