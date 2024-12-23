سعر Dogefather (DOGEFATHER)
سعر Dogefather (DOGEFATHER) المباشر لليوم هو USD 0.0010747. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.07M. يتم تحديث سعر DOGEFATHER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dogefather الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 359.27K
- تغيير سعر Dogefather خلال اليوم هو +18.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M
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خلال اليوم، كان سعر Dogefather مقابل USD هو $ +0.00016742 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dogefather مقابل USD هو $ -0.0004414131 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dogefather مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dogefather مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00016742
|+18.45%
|30 يوم
|$ -0.0004414131
|-41.07%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dogefather: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-7.35%
+18.45%
-26.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Inspired by Elon Musk’s vision of “The Dogefather,” this meme project blends the iconic themes of The Godfather with the playful and innovative spirit of the Dogecoin community. It’s a humorous tribute to crypto culture, using memes to engage and unite users worldwide. With a nod to cinematic history, we aim to bring laughter and fun into the crypto space, embracing decentralization and community empowerment.
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