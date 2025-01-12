سعر Diamond Hands (DHANDS)
سعر Diamond Hands (DHANDS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 30.17K. يتم تحديث سعر DHANDS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Diamond Hands الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.98K
- تغيير سعر Diamond Hands خلال اليوم هو +6.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.64M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DHANDS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DHANDS.
خلال اليوم، كان سعر Diamond Hands مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Diamond Hands مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Diamond Hands مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Diamond Hands مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.08%
|30 يوم
|$ 0
|-32.50%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Diamond Hands: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.23%
+6.08%
-16.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The $DHANDS community is stepping up to preserve the legacy of unshakable conviction and legendary hodling meme via this solana memecoin that was launched on pumpfun. $DHANDS isn’t just a coin; it’s a lifestyle choice. Built for those who laugh in the face of volatility and hodl through market tsunamis, $DHANDS is the rallying cry of degens who refuse to let go. 🛠️ What we stand for: 💎 Indestructible Commitment 🚀 Unlimited Potential 🗿 Rock solid Memes As markets crumble and paper hands fold, Diamond Hands prevail. Every $DHANDS token represents a piece of the unshakable spirit that built this community. Will it moon? Or will it plummet like a rogue satellite? Either way, we're not selling.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DHANDS إلى AUD
A$--
|1 DHANDS إلى GBP
￡--
|1 DHANDS إلى EUR
€--
|1 DHANDS إلى USD
$--
|1 DHANDS إلى MYR
RM--
|1 DHANDS إلى TRY
₺--
|1 DHANDS إلى JPY
¥--
|1 DHANDS إلى RUB
₽--
|1 DHANDS إلى INR
₹--
|1 DHANDS إلى IDR
Rp--
|1 DHANDS إلى PHP
₱--
|1 DHANDS إلى EGP
￡E.--
|1 DHANDS إلى BRL
R$--
|1 DHANDS إلى CAD
C$--
|1 DHANDS إلى BDT
৳--
|1 DHANDS إلى NGN
₦--
|1 DHANDS إلى UAH
₴--
|1 DHANDS إلى VES
Bs--
|1 DHANDS إلى PKR
Rs--
|1 DHANDS إلى KZT
₸--
|1 DHANDS إلى THB
฿--
|1 DHANDS إلى TWD
NT$--
|1 DHANDS إلى CHF
Fr--
|1 DHANDS إلى HKD
HK$--
|1 DHANDS إلى MAD
.د.م--