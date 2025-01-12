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سعر Diamond Hands (DHANDS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 30.17K . يتم تحديث سعر DHANDS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Diamond Hands الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.98K - تغيير سعر Diamond Hands خلال اليوم هو +6.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.64M

أداء سعر Diamond Hands (DHANDS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Diamond Hands مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Diamond Hands مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Diamond Hands مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Diamond Hands مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +6.08% 30 يوم $ 0 -32.50% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Diamond Hands (DHANDS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Diamond Hands: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.23% تغير السعر (1يوم) +6.08% تغير السعر (7 أيام) -16.91%

معلومات سوق Diamond Hands (DHANDS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: