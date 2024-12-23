سعر DeFiato (DFIAT)
سعر DeFiato (DFIAT) المباشر لليوم هو USD 0.00117052. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 179.01K. يتم تحديث سعر DFIAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DeFiato الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 224.92
- تغيير سعر DeFiato خلال اليوم هو +0.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 153.95M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DFIAT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DFIAT.
خلال اليوم، كان سعر DeFiato مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DeFiato مقابل USD هو $ -0.0001462685 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DeFiato مقابل USD هو $ +0.0001259237 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DeFiato مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.23%
|30 يوم
|$ -0.0001462685
|-12.49%
|60 يوم
|$ +0.0001259237
|+10.76%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DeFiato: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.22%
+0.23%
-14.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DeFiato is a centralized DeFi platform underpinned by the original vision to provide first-of-its-kind infrastructure in the context of the “DeFi” world, while at the same time, seamlessly bridging the gap between “fiat” and “crypto” toward mass adoption.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DFIAT إلى AUD
A$0.0018611268
|1 DFIAT إلى GBP
￡0.0009247108
|1 DFIAT إلى EUR
€0.001111994
|1 DFIAT إلى USD
$0.00117052
|1 DFIAT إلى MYR
RM0.0052439296
|1 DFIAT إلى TRY
₺0.0411905988
|1 DFIAT إلى JPY
¥0.1832566112
|1 DFIAT إلى RUB
₽0.1204113924
|1 DFIAT إلى INR
₹0.0994707896
|1 DFIAT إلى IDR
Rp18.8793521956
|1 DFIAT إلى PHP
₱0.0685690616
|1 DFIAT إلى EGP
￡E.0.0594975316
|1 DFIAT إلى BRL
R$0.0071050564
|1 DFIAT إلى CAD
C$0.0016738436
|1 DFIAT إلى BDT
৳0.1392801748
|1 DFIAT إلى NGN
₦1.8091440068
|1 DFIAT إلى UAH
₴0.0488809152
|1 DFIAT إلى VES
Bs0.05969652
|1 DFIAT إلى PKR
Rs0.3244213232
|1 DFIAT إلى KZT
₸0.6121936652
|1 DFIAT إلى THB
฿0.0401137204
|1 DFIAT إلى TWD
NT$0.0382525936
|1 DFIAT إلى CHF
Fr0.0010417628
|1 DFIAT إلى HKD
HK$0.0090832352
|1 DFIAT إلى MAD
.د.م0.0117286104