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سعر DeFiato (DFIAT) المباشر لليوم هو USD 0.00117052 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 179.01K . يتم تحديث سعر DFIAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DeFiato الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 224.92 - تغيير سعر DeFiato خلال اليوم هو +0.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 153.95M

أداء سعر DeFiato (DFIAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DeFiato مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DeFiato مقابل USD هو $ -0.0001462685 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DeFiato مقابل USD هو $ +0.0001259237 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DeFiato مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.23% 30 يوم $ -0.0001462685 -12.49% 60 يوم $ +0.0001259237 +10.76% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DeFiato (DFIAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DeFiato: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00114407$ 0.00114407 $ 0.00114407 24 ساعة مرتفع $ 0.00122037$ 0.00122037 $ 0.00122037 عالية طوال الوقت $ 0.186609$ 0.186609 $ 0.186609 تغير السعر (1 ساعة) +2.22% تغير السعر (1يوم) +0.23% تغير السعر (7 أيام) -14.15%

معلومات سوق DeFiato (DFIAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: