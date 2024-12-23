سعر DARK (DARK)
سعر DARK (DARK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 320.33K. يتم تحديث سعر DARK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DARK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.90K
- تغيير سعر DARK خلال اليوم هو +28.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 975.68M
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خلال اليوم، كان سعر DARK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DARK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DARK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DARK مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+28.56%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DARK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-6.39%
+28.56%
-24.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DARK is a revolutionary token that achieved the prestigious first place in the BlumMemePad Best Token Competition. Built on the powerful and scalable TON blockchain, DARK is more than just a cryptocurrency – it represents the next generation of digital assets, designed to create a unique ecosystem for its holders. The DARK token provides users with exclusive access to premium channels, private communities, and high-value events tailored for enthusiasts and investors. Whether you’re looking to connect with industry leaders, unlock premium insights, or participate in cutting-edge developments, DARK is your gateway to an unparalleled experience. With its foundation in the TON network, DARK benefits from lightning-fast transactions, robust security, and a highly decentralized infrastructure. This ensures seamless utility, making the token ideal for a variety of use cases within its ecosystem and beyond. Join the growing DARK community and become part of a movement redefining the future of token-based access. Stay ahead with DARK – where innovation meets exclusivity.
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