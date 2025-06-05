سعر Dante (DGPU)
سعر Dante (DGPU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 262.97K. يتم تحديث سعر DGPU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dante الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Dante خلال اليوم هو -9.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.90M
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خلال اليوم، كان سعر Dante مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dante مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dante مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dante مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.66%
|30 يوم
|$ 0
|-9.44%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dante: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.03%
-9.66%
+7.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DanteGPU is a decentralized platform that enables AI agents to efficiently utilize distributed GPU resources through the Solana blockchain. DanteGPU democratizes GPU access by eliminating central control, making high-performance computing available to everyone. With a decentralized infrastructure, GPU providers can offer their unused resources directly to AI developers and researchers, ensuring fair and efficient access to computing power. DanteGPU consists of two core marketplaces: an AI Agent Marketplace and a GPU Renting Marketplace. What makes DanteGPU unique is the integration of its own AI agent, Dantian AI, which optimizes usage by recommending the best AI agent-GPU matches. Users are free to manually choose GPUs, but the system provides optimized recommendations for better performance. Dante Token is a fully decentralized coin issued on the Solana blockchain. It was launched via pump.fun, ensuring an open-market and fair distribution. While the token is market-driven, it will also serve as a utility token within the DanteGPU ecosystem. Users can pay with either dGPU or Stablecoins, but using Dante Token will come with benefits such as discounts and incentives.
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