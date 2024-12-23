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سعر dancing triangle (TRIANGLE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 523.41K . يتم تحديث سعر TRIANGLE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق dancing triangle الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 58.78K - تغيير سعر dancing triangle خلال اليوم هو -14.78% - لديه عرض متداول بقيمة USD 953.80M

أداء سعر dancing triangle (TRIANGLE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر dancing triangle مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر dancing triangle مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر dancing triangle مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر dancing triangle مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -14.78% 30 يوم $ 0 -55.12% 60 يوم $ 0 -74.93% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر dancing triangle (TRIANGLE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر dancing triangle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00468674$ 0.00468674 $ 0.00468674 تغير السعر (1 ساعة) -11.04% تغير السعر (1يوم) -14.78% تغير السعر (7 أيام) -32.67%

معلومات سوق dancing triangle (TRIANGLE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: