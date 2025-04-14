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سعر Daku (DAKU) المباشر لليوم هو USD 0.055712 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 55.68M . يتم تحديث سعر DAKU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Daku الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Daku خلال اليوم هو -0.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.00M

أداء سعر Daku (DAKU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Daku مقابل USD هو $ -0.00013959016357171 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Daku مقابل USD هو $ +0.0008930466 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Daku مقابل USD هو $ +0.0586327294 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Daku مقابل USD هو $ +0.0466104896505482 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00013959016357171 -0.24% 30 يوم $ +0.0008930466 +1.60% 60 يوم $ +0.0586327294 +105.24% 90 يوم $ +0.0466104896505482 +512.12%

تحليل سعر Daku (DAKU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Daku: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.055279$ 0.055279 $ 0.055279 24 ساعة مرتفع $ 0.056036$ 0.056036 $ 0.056036 عالية طوال الوقت $ 0.067109$ 0.067109 $ 0.067109 تغير السعر (1 ساعة) -0.28% تغير السعر (1يوم) -0.24% تغير السعر (7 أيام) +11.49%

معلومات سوق Daku (DAKU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: