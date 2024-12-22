سعر CUPSEY (CUPSEY)
سعر CUPSEY (CUPSEY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 340.81K. يتم تحديث سعر CUPSEY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CUPSEY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.35K
- تغيير سعر CUPSEY خلال اليوم هو +3.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.94M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CUPSEY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CUPSEY.
خلال اليوم، كان سعر CUPSEY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CUPSEY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CUPSEY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CUPSEY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.30%
|30 يوم
|$ 0
|-96.25%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CUPSEY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.44%
+3.30%
-48.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The plushie toy mascot of pump fun on the Solana blockchain. Collaborating with an Etsy and TikTok vendor we have brought $CUPSEY to the eyes of non crypto people, and crypto people get to purchase the pump fun mascot and create origional content with their plushie. For every plushie purchased 1 is donated to a children’s hospital to children who are unfortunately in tough situations. Bringing the happy pill to children when they could use it most.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CUPSEY إلى AUD
A$--
|1 CUPSEY إلى GBP
￡--
|1 CUPSEY إلى EUR
€--
|1 CUPSEY إلى USD
$--
|1 CUPSEY إلى MYR
RM--
|1 CUPSEY إلى TRY
₺--
|1 CUPSEY إلى JPY
¥--
|1 CUPSEY إلى RUB
₽--
|1 CUPSEY إلى INR
₹--
|1 CUPSEY إلى IDR
Rp--
|1 CUPSEY إلى PHP
₱--
|1 CUPSEY إلى EGP
￡E.--
|1 CUPSEY إلى BRL
R$--
|1 CUPSEY إلى CAD
C$--
|1 CUPSEY إلى BDT
৳--
|1 CUPSEY إلى NGN
₦--
|1 CUPSEY إلى UAH
₴--
|1 CUPSEY إلى VES
Bs--
|1 CUPSEY إلى PKR
Rs--
|1 CUPSEY إلى KZT
₸--
|1 CUPSEY إلى THB
฿--
|1 CUPSEY إلى TWD
NT$--
|1 CUPSEY إلى CHF
Fr--
|1 CUPSEY إلى HKD
HK$--
|1 CUPSEY إلى MAD
.د.م--