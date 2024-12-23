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سعر CryptoUnity (CUT) المباشر لليوم هو USD 0.00104424 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 235.85K . يتم تحديث سعر CUT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CryptoUnity الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.11K - تغيير سعر CryptoUnity خلال اليوم هو -0.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 226.82M

أداء سعر CryptoUnity (CUT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CryptoUnity مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CryptoUnity مقابل USD هو $ -0.0000271836 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CryptoUnity مقابل USD هو $ -0.0003588211 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CryptoUnity مقابل USD هو $ -0.0014861772852667916 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.76% 30 يوم $ -0.0000271836 -2.60% 60 يوم $ -0.0003588211 -34.36% 90 يوم $ -0.0014861772852667916 -58.73%

تحليل سعر CryptoUnity (CUT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CryptoUnity: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00101881$ 0.00101881 $ 0.00101881 24 ساعة مرتفع $ 0.00106661$ 0.00106661 $ 0.00106661 عالية طوال الوقت $ 0.01388805$ 0.01388805 $ 0.01388805 تغير السعر (1 ساعة) +1.29% تغير السعر (1يوم) -0.76% تغير السعر (7 أيام) -16.45%

معلومات سوق CryptoUnity (CUT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: