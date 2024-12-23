سعر CryptoUnity (CUT)
سعر CryptoUnity (CUT) المباشر لليوم هو USD 0.00104424. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 235.85K. يتم تحديث سعر CUT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CryptoUnity الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.11K
- تغيير سعر CryptoUnity خلال اليوم هو -0.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 226.82M
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خلال اليوم، كان سعر CryptoUnity مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CryptoUnity مقابل USD هو $ -0.0000271836 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CryptoUnity مقابل USD هو $ -0.0003588211 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CryptoUnity مقابل USD هو $ -0.0014861772852667916 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.76%
|30 يوم
|$ -0.0000271836
|-2.60%
|60 يوم
|$ -0.0003588211
|-34.36%
|90 يوم
|$ -0.0014861772852667916
|-58.73%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CryptoUnity: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.29%
-0.76%
-16.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CryptoUnity is a platform where beginners buy crypto, cold-store it, and learn as they go. CryptoUnity is a beginner-focused crypto platform where education and security go hand in hand. The educational exchange is easy to use and lets users learn on the go, while they explore the platform and all its features needed on the journey. With the slogan “Start simple, Stay secure”, CryptoUnity also emphasizes safety as a top priority, setting new standards in the industry. Not only is CryptoUnity the first to implement a cold wallet to a centralized exchange, giving the user important ownership over his keys (and his coins), but it is also pioneering in the usage of an external custodian to look over the user's funds. By separating them from those of the company, CryptoUnity is providing an additional layer, not only of security but also user certainty.
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€0.000992028
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RM0.0046781952
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₺0.0367468056
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¥0.1634340024
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₹0.0887395152
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