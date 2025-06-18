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سعر CryptoGPT (CRGPT) المباشر لليوم هو USD 0.01981105 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 367.67K . يتم تحديث سعر CRGPT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CryptoGPT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر CryptoGPT خلال اليوم هو +0.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 18.56M

أداء سعر CryptoGPT (CRGPT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CryptoGPT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CryptoGPT مقابل USD هو $ -0.0025762428 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CryptoGPT مقابل USD هو $ +0.0007734768 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CryptoGPT مقابل USD هو $ -0.010577482155485534 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.12% 30 يوم $ -0.0025762428 -13.00% 60 يوم $ +0.0007734768 +3.90% 90 يوم $ -0.010577482155485534 -34.80%

تحليل سعر CryptoGPT (CRGPT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CryptoGPT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01971217$ 0.01971217 $ 0.01971217 24 ساعة مرتفع $ 0.01991104$ 0.01991104 $ 0.01991104 عالية طوال الوقت $ 1.74$ 1.74 $ 1.74 تغير السعر (1 ساعة) -0.27% تغير السعر (1يوم) +0.12% تغير السعر (7 أيام) -8.17%

معلومات سوق CryptoGPT (CRGPT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: