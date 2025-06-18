سعر CryptoGPT (CRGPT)
سعر CryptoGPT (CRGPT) المباشر لليوم هو USD 0.01981105. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 367.67K. يتم تحديث سعر CRGPT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CryptoGPT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر CryptoGPT خلال اليوم هو +0.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 18.56M
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خلال اليوم، كان سعر CryptoGPT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CryptoGPT مقابل USD هو $ -0.0025762428 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CryptoGPT مقابل USD هو $ +0.0007734768 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CryptoGPT مقابل USD هو $ -0.010577482155485534 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.12%
|30 يوم
|$ -0.0025762428
|-13.00%
|60 يوم
|$ +0.0007734768
|+3.90%
|90 يوم
|$ -0.010577482155485534
|-34.80%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CryptoGPT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.27%
+0.12%
-8.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CRGPT Token The CRGPT Token is designed to honor the legacy of Bitcoin, featuring a limited supply of 21,000,000 tokens and a deflationary mechanism that ensures its scarcity and value over time.
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