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سعر Cortensor (COR) المباشر لليوم هو USD 0.01971689 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.94M . يتم تحديث سعر COR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cortensor الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 133.72K - تغيير سعر Cortensor خلال اليوم هو -7.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 505.00M

أداء سعر Cortensor (COR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cortensor مقابل USD هو $ -0.00154862512631759 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cortensor مقابل USD هو $ +0.0924361578 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cortensor مقابل USD هو $ +0.0842023904 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cortensor مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00154862512631759 -7.28% 30 يوم $ +0.0924361578 +468.82% 60 يوم $ +0.0842023904 +427.06% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cortensor (COR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cortensor: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01883744$ 0.01883744 $ 0.01883744 24 ساعة مرتفع $ 0.02220933$ 0.02220933 $ 0.02220933 عالية طوال الوقت $ 0.02220933$ 0.02220933 $ 0.02220933 تغير السعر (1 ساعة) -1.45% تغير السعر (1يوم) -7.28% تغير السعر (7 أيام) +80.24%

معلومات سوق Cortensor (COR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: