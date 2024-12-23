سعر Cortensor (COR)
سعر Cortensor (COR) المباشر لليوم هو USD 0.01971689. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.94M. يتم تحديث سعر COR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cortensor الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 133.72K
- تغيير سعر Cortensor خلال اليوم هو -7.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 505.00M
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خلال اليوم، كان سعر Cortensor مقابل USD هو $ -0.00154862512631759 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cortensor مقابل USD هو $ +0.0924361578 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cortensor مقابل USD هو $ +0.0842023904 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cortensor مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00154862512631759
|-7.28%
|30 يوم
|$ +0.0924361578
|+468.82%
|60 يوم
|$ +0.0842023904
|+427.06%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cortensor: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.45%
-7.28%
+80.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cortensor is a decentralized AI inference network that leverages distributed computation and open-source models to provide scalable, cost-effective processing for AI tasks and inference. The network is powered by community-driven miners who contribute computational resources and are incentivized for their work. By overcoming the limitations of centralized platforms, Cortensor ensures broad access to advanced AI tools and services while offering flexibility for both Web2 and Web3 integrations. This approach enables businesses and developers to utilize AI capabilities without the high costs associated with traditional, centralized AI providers.
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