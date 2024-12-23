سعر Connect Financial (CNFI)
سعر Connect Financial (CNFI) المباشر لليوم هو USD 0.093227. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.33M. يتم تحديث سعر CNFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Connect Financial الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.35K
- تغيير سعر Connect Financial خلال اليوم هو +12.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 25.00M
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خلال اليوم، كان سعر Connect Financial مقابل USD هو $ +0.0107103 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Connect Financial مقابل USD هو $ +0.0291076509 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Connect Financial مقابل USD هو $ +0.0547478540 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Connect Financial مقابل USD هو $ +0.02566742675365185 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0107103
|+12.98%
|30 يوم
|$ +0.0291076509
|+31.22%
|60 يوم
|$ +0.0547478540
|+58.73%
|90 يوم
|$ +0.02566742675365185
|+37.99%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Connect Financial: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.86%
+12.98%
+25.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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