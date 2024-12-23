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سعر Connect Financial (CNFI) المباشر لليوم هو USD 0.093227 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.33M . يتم تحديث سعر CNFI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Connect Financial الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.35K - تغيير سعر Connect Financial خلال اليوم هو +12.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 25.00M

أداء سعر Connect Financial (CNFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Connect Financial مقابل USD هو $ +0.0107103 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Connect Financial مقابل USD هو $ +0.0291076509 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Connect Financial مقابل USD هو $ +0.0547478540 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Connect Financial مقابل USD هو $ +0.02566742675365185 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0107103 +12.98% 30 يوم $ +0.0291076509 +31.22% 60 يوم $ +0.0547478540 +58.73% 90 يوم $ +0.02566742675365185 +37.99%

تحليل سعر Connect Financial (CNFI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Connect Financial: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.071496$ 0.071496 $ 0.071496 24 ساعة مرتفع $ 0.094546$ 0.094546 $ 0.094546 عالية طوال الوقت $ 1.71$ 1.71 $ 1.71 تغير السعر (1 ساعة) -0.86% تغير السعر (1يوم) +12.98% تغير السعر (7 أيام) +25.64%

معلومات سوق Connect Financial (CNFI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: