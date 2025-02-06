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سعر Compounding OpenDollar (CUSDO) المباشر لليوم هو USD 1.004 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.62M . يتم تحديث سعر CUSDO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Compounding OpenDollar الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.38K - تغيير سعر Compounding OpenDollar خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.61M

أداء سعر Compounding OpenDollar (CUSDO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Compounding OpenDollar مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Compounding OpenDollar مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Compounding OpenDollar مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Compounding OpenDollar مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Compounding OpenDollar (CUSDO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Compounding OpenDollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Compounding OpenDollar (CUSDO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: