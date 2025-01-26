سعر Chasm (CAI)
سعر Chasm (CAI) المباشر لليوم هو USD 0.03776072. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.79M. يتم تحديث سعر CAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chasm الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 116.14K
- تغيير سعر Chasm خلال اليوم هو -3.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Chasm مقابل USD هو $ -0.00146250902944334 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chasm مقابل USD هو $ -0.0192768060 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chasm مقابل USD هو $ -0.0265607507 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chasm مقابل USD هو $ -0.12073114479265734 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00146250902944334
|-3.72%
|30 يوم
|$ -0.0192768060
|-51.04%
|60 يوم
|$ -0.0265607507
|-70.33%
|90 يوم
|$ -0.12073114479265734
|-76.17%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chasm: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.42%
-3.72%
-34.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Chasm is driving innovation in artificial intelligence by offering a comprehensive ecosystem for creating, deploying, and monetizing AI agents. Our key innovation, Weave, is a powerful AI agent builder IDE that enables users to seamlessly craft and deploy AI agents using a wide array of decentralized compute resources. Our next major advancement is the Chasm Protocol, a network of decentralized experts poised to evolve into a pseudo-AGI intent network. The Protocol will enhance our platform's capability to manage payments for compute resources and facilitate sophisticated exchanges of intents among AI agents, transforming operational dynamics and connectivity within the AI landscape. $CAI is the cornerstone token of the Chasm Ecosystem, designed to support and empower builders, scouts, and all participants within the community.
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