معلومات سعر CF Large Cap Index (LCAP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 11.14 $ 11.14 $ 11.14 24 ساعة منخفض $ 11.6 $ 11.6 $ 11.6 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 11.14$ 11.14 $ 11.14 24 ساعة مرتفع $ 11.6$ 11.6 $ 11.6 عالية طوال الوقت $ 13.34$ 13.34 $ 13.34 أدنى سعر $ 10.29$ 10.29 $ 10.29 تغير السعر (1 ساعة) -0.27% تغير السعر (1يوم) -2.31% تغير السعر (7 أيام) +4.28% تغير السعر (7 أيام) +4.28%

سعر CF Large Cap Index (LCAP) في الوقت الحقيقي هو $11.3. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LCAP بين أدنى سعر $ 11.14 وأعلى سعر $ 11.6، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLCAP على الإطلاق هو $ 13.34، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 10.29.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LCAP -0.27% على مدار الساعة الماضية، -2.31% على مدار 24 ساعة، و +4.28% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق CF Large Cap Index (LCAP)

القيمة السوقية $ 5.62M$ 5.62M $ 5.62M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.62M$ 5.62M $ 5.62M إمداد دورة التداول 497.18K 497.18K 497.18K إجمالي العرض 497,177.588573978 497,177.588573978 497,177.588573978

القيمة السوقية الحالية لـ CF Large Cap Index هي $ 5.62M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LCAP يبلغ 497.18K، مع إجمالي عرض 497177.588573978. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.62M.