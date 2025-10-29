سعر CF Large Cap Index المباشر اليوم هو 11.3 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي LCAP إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر LCAP بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر CF Large Cap Index المباشر اليوم هو 11.3 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي LCAP إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر LCAP بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر CF Large Cap Index (LCAP)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 LCAP إلى USD:

$11.3
$11.3$11.3
-2.20%1D
USD
مخطط أسعار CF Large Cap Index (LCAP) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:03:47 (UTC+8)

معلومات سعر CF Large Cap Index (LCAP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 11.14
$ 11.14$ 11.14
24 ساعة منخفض
$ 11.6
$ 11.6$ 11.6
24 ساعة مرتفع

$ 11.14
$ 11.14$ 11.14

$ 11.6
$ 11.6$ 11.6

$ 13.34
$ 13.34$ 13.34

$ 10.29
$ 10.29$ 10.29

-0.27%

-2.31%

+4.28%

+4.28%

سعر CF Large Cap Index (LCAP) في الوقت الحقيقي هو $11.3. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LCAP بين أدنى سعر $ 11.14 وأعلى سعر $ 11.6، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLCAP على الإطلاق هو $ 13.34، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 10.29.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LCAP -0.27% على مدار الساعة الماضية، -2.31% على مدار 24 ساعة، و +4.28% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق CF Large Cap Index (LCAP)

$ 5.62M
$ 5.62M$ 5.62M

--
----

$ 5.62M
$ 5.62M$ 5.62M

497.18K
497.18K 497.18K

497,177.588573978
497,177.588573978 497,177.588573978

القيمة السوقية الحالية لـ CF Large Cap Index هي $ 5.62M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LCAP يبلغ 497.18K، مع إجمالي عرض 497177.588573978. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.62M.

سجل سعر CF Large Cap Index (LCAP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CF Large Cap Index مقابل USD هو $ -0.2684237509659 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CF Large Cap Index مقابل USD هو $ -0.4634695000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CF Large Cap Index مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CF Large Cap Index مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.2684237509659-2.31%
30 يوم$ -0.4634695000-4.10%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو CF Large Cap Index ( LCAP )

The CF Large Cap Index (LCAP )is a diversified onchain index of the largest, most liquid crypto assets. Its goal is to represent approximately 95% of the total market capitalization of the investable digital asset universe.

LCAP provides diversified exposure to multiple assets within a single product. It is rebalanced quarterly, following the methodology of CF Benchmarks, a leading regulated digital asset index provider, to maintain consistent and representative market exposure.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر CF Large Cap Index (USD)

كم ستكون قيمة CF Large Cap Index (LCAP) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك CF Large Cap Index (LCAP) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة CF Large Cap Index.

تحقق الآن من توقعات سعر CF Large Cap Index!

عملة LCAP إلى العملات المحلية

توكنوميكس CF Large Cap Index (LCAP)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس CF Large Cap Index (LCAP) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس LCAP والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول CF Large Cap Index (LCAP)

كم يساوي CF Large Cap Index (LCAP) اليوم؟
سعر LCAP المباشر في USD هو USD 11.3، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر LCAP إلى USD الحالي؟
سعر LCAP إلى USD الحالي هو $ 11.3. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ CF Large Cap Index ؟
القيمة السوقية لعملة LCAP هي $ 5.62M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن LCAP؟
العرض المتداول لتوكن LCAP هو 497.18K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ LCAP؟
حقق LCAP سعرًا قياسيًا قدره 13.34 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ LCAP؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 10.29 LCAP.
ما هو حجم تداول LCAP؟
حجم تداول LCAP المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع LCAP هذا العام؟
قد يرتفع LCAP هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر LCAP لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات CF Large Cap Index (LCAP) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

