سعر CaveWorld (CAVE)
سعر CaveWorld (CAVE) المباشر لليوم هو USD 0.01392165. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 64.45K. يتم تحديث سعر CAVE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CaveWorld الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.76
- تغيير سعر CaveWorld خلال اليوم هو +0.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.63M
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خلال اليوم، كان سعر CaveWorld مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CaveWorld مقابل USD هو $ -0.0051035376 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CaveWorld مقابل USD هو $ -0.0027963527 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CaveWorld مقابل USD هو $ -0.002001126713350104 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.03%
|30 يوم
|$ -0.0051035376
|-36.65%
|60 يوم
|$ -0.0027963527
|-20.08%
|90 يوم
|$ -0.002001126713350104
|-12.56%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CaveWorld: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
+0.03%
-0.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Crypto Cavemen Club is an exclusive NFT community comprised of the world's most prehistoric generation of humans. Not seen for over 10,000 years. Cave token will be used for in-game consumables as well as game-play advancement and payments. Cave plays a core role within the upcoming PVP Play to earn Crypto Cavemen Club.
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