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سعر CaveWorld (CAVE) المباشر لليوم هو USD 0.01392165 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 64.45K . يتم تحديث سعر CAVE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CaveWorld الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.76 - تغيير سعر CaveWorld خلال اليوم هو +0.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.63M

أداء سعر CaveWorld (CAVE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CaveWorld مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CaveWorld مقابل USD هو $ -0.0051035376 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CaveWorld مقابل USD هو $ -0.0027963527 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CaveWorld مقابل USD هو $ -0.002001126713350104 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.03% 30 يوم $ -0.0051035376 -36.65% 60 يوم $ -0.0027963527 -20.08% 90 يوم $ -0.002001126713350104 -12.56%

تحليل سعر CaveWorld (CAVE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CaveWorld: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01390892$ 0.01390892 $ 0.01390892 24 ساعة مرتفع $ 0.01399704$ 0.01399704 $ 0.01399704 عالية طوال الوقت $ 10.4$ 10.4 $ 10.4 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +0.03% تغير السعر (7 أيام) -0.40%

معلومات سوق CaveWorld (CAVE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: