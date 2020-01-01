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أعلى منصة إطلاق جوبيتر دي تي إف التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع منصة إطلاق جوبيتر دي تي إف. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
HumidiFi
HumidiFi
WET
$ 0,07052
+0,01%
-1,05%
+0,11%
$ 16,24M
$ 925,92K

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة منصة إطلاق جوبيتر دي تي إف ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
منصة إطلاق جوبيتر دي تي إف تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 1 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $16.24M.
ما هو التوكن منصة إطلاق جوبيتر دي تي إف الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين منصة إطلاق جوبيتر دي تي إف التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر WET أقوى أداء حديث مع تغير في السعر -1.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة منصة إطلاق جوبيتر دي تي إف الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 1 منصة إطلاق جوبيتر دي تي إف التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة منصة إطلاق جوبيتر دي تي إف الشائعة WET. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة منصة إطلاق جوبيتر دي تي إف ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة منصة إطلاق جوبيتر دي تي إف حوالي $16.24M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع منصة إطلاق جوبيتر دي تي إف ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.