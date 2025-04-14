سعر CAD Coin (CADC)
سعر CAD Coin (CADC) المباشر لليوم هو USD 0.719602. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 649.81K. يتم تحديث سعر CADC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CAD Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر CAD Coin خلال اليوم هو -0.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 901.97K
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خلال اليوم، كان سعر CAD Coin مقابل USD هو $ -0.0011106566204775 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CAD Coin مقابل USD هو $ -0.0508615413 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CAD Coin مقابل USD هو $ -0.0508615413 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CAD Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0011106566204775
|-0.15%
|30 يوم
|$ -0.0508615413
|-7.06%
|60 يوم
|$ -0.0508615413
|-7.06%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CAD Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-0.15%
-7.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CADC is issued by PAYTRIE AB Inc., a FINTRAC regulated Money Services Business (M19690633), and backed by fully reserved assets, and redeemable on a 1:1 basis for Canadian dollars
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