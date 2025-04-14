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سعر CAD Coin (CADC) المباشر لليوم هو USD 0.719602 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 649.81K . يتم تحديث سعر CADC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CAD Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر CAD Coin خلال اليوم هو -0.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 901.97K

أداء سعر CAD Coin (CADC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CAD Coin مقابل USD هو $ -0.0011106566204775 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CAD Coin مقابل USD هو $ -0.0508615413 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CAD Coin مقابل USD هو $ -0.0508615413 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CAD Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0011106566204775 -0.15% 30 يوم $ -0.0508615413 -7.06% 60 يوم $ -0.0508615413 -7.06% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر CAD Coin (CADC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CAD Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.715174$ 0.715174 $ 0.715174 24 ساعة مرتفع $ 0.723349$ 0.723349 $ 0.723349 عالية طوال الوقت $ 1.48$ 1.48 $ 1.48 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -0.15% تغير السعر (7 أيام) -7.06%

معلومات سوق CAD Coin (CADC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: