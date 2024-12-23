احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CZRX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CZRX.

سعر c0x (CZRX) المباشر لليوم هو USD 0.00932727 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.36M . يتم تحديث سعر CZRX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق c0x الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 113.11 - تغيير سعر c0x خلال اليوم هو +0.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 144.95M

أداء سعر c0x (CZRX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر c0x مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر c0x مقابل USD هو $ +0.0001190280 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر c0x مقابل USD هو $ +0.0031333685 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر c0x مقابل USD هو $ +0.002427350155550075 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.32% 30 يوم $ +0.0001190280 +1.28% 60 يوم $ +0.0031333685 +33.59% 90 يوم $ +0.002427350155550075 +35.18%

تحليل سعر c0x (CZRX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر c0x: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00911977$ 0.00911977 $ 0.00911977 24 ساعة مرتفع $ 0.00977017$ 0.00977017 $ 0.00977017 عالية طوال الوقت $ 0.282705$ 0.282705 $ 0.282705 تغير السعر (1 ساعة) -1.85% تغير السعر (1يوم) +0.32% تغير السعر (7 أيام) -24.87%

معلومات سوق c0x (CZRX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: