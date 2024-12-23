سعر c0x (CZRX)
سعر c0x (CZRX) المباشر لليوم هو USD 0.00932727. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.36M. يتم تحديث سعر CZRX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق c0x الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 113.11
- تغيير سعر c0x خلال اليوم هو +0.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 144.95M
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خلال اليوم، كان سعر c0x مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر c0x مقابل USD هو $ +0.0001190280 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر c0x مقابل USD هو $ +0.0031333685 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر c0x مقابل USD هو $ +0.002427350155550075 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.32%
|30 يوم
|$ +0.0001190280
|+1.28%
|60 يوم
|$ +0.0031333685
|+33.59%
|90 يوم
|$ +0.002427350155550075
|+35.18%
اكتشف أحدث تحليلات سعر c0x: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.85%
+0.32%
-24.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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